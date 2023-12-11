Rayo Vallecano - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rayo Vallecano, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında kendi sahasında Celta Vigo ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 16. hafta heyecanı yaşanıyor.
Francisco Vilchez yönetimindeki Rayo Vallecano, kendi sahasında Rafael Benitez'in ekibi Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek.
RAYO VALLECANO - CELTA VİGO MAÇI SAAT KAÇTA?
Vallecas Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
RAYO VALLECANO - CELTA VİGO MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Victor García Verdura'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Rayo Vallecano, ligde oynadığı son maçta Athletic Bilbao deplasmanından 4-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
Celta Vigo ise kendi sahasında ağırladığı Cadiz ile 1-1 berabere kalmıştı.
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