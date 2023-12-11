Rayo Vallecano - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 11.12.2023 - 10:29

Güncelleme: 11.12.2023 - 10:29

İspanya La Liga'da 16. hafta heyecanı yaşanıyor.

Francisco Vilchez yönetimindeki Rayo Vallecano, kendi sahasında Rafael Benitez'in ekibi Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek.

RAYO VALLECANO - CELTA VİGO MAÇI SAAT KAÇTA?

Vallecas Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

RAYO VALLECANO - CELTA VİGO MAÇI HANGİ KANALDA?



İspanyol hakem Victor García Verdura'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Rayo Vallecano, ligde oynadığı son maçta Athletic Bilbao deplasmanından 4-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.

Celta Vigo ise kendi sahasında ağırladığı Cadiz ile 1-1 berabere kalmıştı.