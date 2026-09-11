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Rayo Vallecano maçı öncesi... Jose Mourinho, Arda Güler kararını duyurdu
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Rayo Vallecano maçı öncesi... Jose Mourinho, Arda Güler kararını duyurdu

11.09.2026 18:26:00
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Cumhuriyet Spor
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Rayo Vallecano maçı öncesi... Jose Mourinho, Arda Güler kararını duyurdu

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rayo Vallecano karşılaşması öncesinde Arda Güler'in durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Rayo Vallecano maçı öncesi... Jose Mourinho, Arda Güler kararını duyurdu

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 5. haftasında Rayo Vallecano ile kozlarını paylaşacak. Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Jose Mourinho karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. 

Rayo Vallecano maçı öncesi... Jose Mourinho, Arda Güler kararını duyurdu

Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile oynanan maçta cezası nedeniyle süre alamayan Arda Güler'e Rayo Vallecano karşısında formayı vereceğini duyurdu. 

Rayo Vallecano maçı öncesi... Jose Mourinho, Arda Güler kararını duyurdu

Portekizli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

“Yarın rotasyon olur mu? Belki doğrudan bir rotasyon değil ama kesinlikle taze bir enerji, dinlenmiş bacaklar göreceğiz. Salı günkü maça hazırlanmak için çok çalıştık."

Rayo Vallecano maçı öncesi... Jose Mourinho, Arda Güler kararını duyurdu

'GERİ DÖNÜYOR'

"Camavinga, Bernardo ve Arda geri dönüyor... Güçlü bir kadromuz var; bu da bazı oyuncuları dinlendirirken dinç durumdaki diğer isimlere şans tanımamıza olanak sağlıyor. Dokuz günde üç maçımız var, üç gün sonra da Elche maçı kapıda... Ancak şu anki tek odak noktamız yarın nasıl kazanacağımız."

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