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RB Leipzig'den kendi evinde 5 gollü galibiyet!

RB Leipzig'den kendi evinde 5 gollü galibiyet!

13.09.2026 18:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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RB Leipzig'den kendi evinde 5 gollü galibiyet!

RB Leipzig, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 3. haftasında kendi sahasında ağırladığı Hamburg'u 5-0 mağlup etti.
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Bundesliga'nın 3. haftasında Leipzig ile Hamburg karşı karşıya geldi.

Leipzig Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

LEIPZIG İLK YARIDA AÇILDI

Leipzig, karşılaşmanın 17. dakikasında Gomis'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 28. dakikada Nusa'nın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti.

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Ev sahibi ekip, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürdü. 72. dakikada Urban'ın golüyle skor 3-0'a geldi.

Bu golden yalnızca iki dakika sonra Nkunku sahneye çıktı ve 74. dakikada Leipzig'in dördüncü golünü kaydetti. 77. dakikada Romulo'nun attığı gol ise karşılaşmanın skorunu belirledi.

Leipzig bu galibiyet ile puanını 6'ya çıkardı. Hamburg ise henüz puanla tanışamadı ve son sıradaki yerini korudu.

Leipzig Bundesliga'nın gelecek haftasında deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşılaşacak. Hamburg ise kendi evinde Köln'ü konuk edecek.

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