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Real Betis, Real Madrid'i Parrott ile yıktı

Real Betis, Real Madrid'i Parrott ile yıktı

5.09.2026 10:34:00
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Cumhuriyet Spor
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Real Betis, Real Madrid'i Parrott ile yıktı

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Betis'e 1-0 mağlup oldu.

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İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid, Real Betis'e konuk oldu.

Cartuja Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü, 81. dakikada Troy Parrott kaydetti. 

MBAPPE PENALTI KAÇIRDI

Real Madrid, 90+1. dakikada beraberlik fırsatı yakaladı ancak Kylian Mbappe penaltı atışından yararlanamadı.

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLADI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 64. dakikada yerini takım arkadaşına bıraktı.

REAL MADRID İLK MAĞLUBİYETİNİ YAŞADI

Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, bu sonuçla sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı. Dördüncü hafta sonunda Real Madrid ve Real Betis, 9'ar puanda kaldı.

La Liga'nın gelecek haftasında Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Real Betis ise Villarreal deplasmanına çıkacak.

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