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Real Madrid 10 kişi kaldı: Atletico Madrid derbide kazandı!

Real Madrid 10 kişi kaldı: Atletico Madrid derbide kazandı!

20.09.2026 19:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Real Madrid 10 kişi kaldı: Atletico Madrid derbide kazandı!

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Atletico Madrid'e 2-1 mağlup oldu.
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İspanya La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid, Riyadh Air Metropolitano'da karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi ev sahibi Atletico Madrid 2-1 kazandı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında Atletico Madrid üstünlüğü ele geçirdi.

REAL MADRID 10 KİŞİ KALDI

Real Madrid'de Dean Huijsen, 52. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Atletico Madrid, bu pozisyonun ardından kazanılan penaltıyı 53. dakikada Alejandro Grimaldo ile gole çevirdi.

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Ev sahibi ekip, 59. dakikada Jonathan David ile farkı ikiye çıkardı.

RÜDIGER'DEN GEÇ GELEN GOL

Real Madrid, 89. dakikada Antonio Rüdiger'in attığı golle farkı 1'e indirdi. Ancak kalan bölümde başka gol olmayınca Atletico Madrid sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kalan bölümde Real Madrid'in çabaları sonuç vermedi ve Atletico Madrid sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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ARDA GÜLER İKİNCİ YARIDA OYUNDAN ÇIKTI

Real Madrid'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 54. dakikada yerini Antonio Rüdiger'e bıraktı. Aynı dakikada Vinicius Junior'ın yerine Yan Diomande oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla Atletico Madrid puanını 16'ya yükseltirken 2. sırada yer aldı, Real Madrid ise 15 puanda kaldı ve 3. sıraya geriledi. Lider Barcelona ise 7 maç sonunda 21 puanla zirvede bulunuyor.

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