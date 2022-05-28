Real Madrid, 14. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun peşinde
Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekip Liverpool ile karşılaşacak olan İspanyol devi Real Madrid, kupaya uzanarak müzesindeki Şampiyonlar Ligi kupasını 14'e yükseltmek istiyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 28 Mayıs Cumartesi günü Liverpool ile karşılaşacak Real Madrid, kupayı en çok müzesine götüren takım olarak öne çıkıyor.
İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı.
Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.
42 FARKLI TAKIM FİNAL OYNADI
Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonunda bugüne kadar 42 farklı takım final maçına çıktı, 22 ekip kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.
Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Liverpool ve Bayern Münih 6'şar, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Chelsea, Nottingham Forest ve Porto ikişer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympik Marsilya, PSV ve Steaua Bükreş de birer kez kazandı.
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