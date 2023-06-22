Real Madrid, Arda Güler'in peşinde!

Yayınlanma: 22.06.2023 - 17:27

Güncelleme: 22.06.2023 - 17:30

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, sezon boyunca gösterdiği etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İspanyol basınından AS'ın haberine göre Real Madrid, Arda Güler'in durumunu yakından takip ediyor. Haberin devamında ise Real Madrid'in, Arda Güler'i transfer etmesi halinde oyuncuyu alt ligdeki rezerv takımı olan Real Madrid Castilla'ya göndereceği iddia edildi.

Haberde, Madrid'in yanı sıra Benfica, Milan ve Premier Lig ekiplerinin de Arda'yı transfer etmek için sıraya girdiği belirtildi.

'TÜRK MESSİ' BENZETMESİ

Ayrıca İspanyol basını, 18 yaşındaki futbolcu için "Türk Messi" benzetmesini yaparak övgü dolu sözlerle bahsetti.

Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler'in çıkış maddesi ise 17,5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.