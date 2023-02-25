Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Son şampiyon Real Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında kendi evinde Atletico Madrid'i konuk edecek. Madrid derbisi TSİ 20:30'da başlayacak.
La Liga'da Madrid derbisi heyecanı yaşanıyor.
Son şampiyon Real Madrid, kendi sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek.
REAL MADRID - ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
REAL MADRID - ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Real Madrid, ligde oynadığı son maçta Osasuna deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Atletico Madrid ise kendi evinde konuk ettiği Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etmişti.
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