Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 12:46

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 12:46

La Liga'da Madrid derbisi heyecanı yaşanıyor.

Son şampiyon Real Madrid, kendi sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek.

REAL MADRID - ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

REAL MADRID - ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?



İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Real Madrid, ligde oynadığı son maçta Osasuna deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Atletico Madrid ise kendi evinde konuk ettiği Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etmişti.