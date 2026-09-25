Real Madrid'den 20 yaşındaki stopere yakın takip

Jose Mourinho yönetiminde ligde inişli çıkışlı bir performansla milli takım arasına giren Real Madrid, gelecek yaz kadrosuna stoper takviyesi yapabilir.

AS'ta yer alan habere göre Real Madrid, Bundesliga takımlarından Stuttgart'ta forma giyen Finn Jeltsch'in durumunu yakından takip ediyor. Kulübün şu anda acil bir stoper transferi planlamadığı ancak genç oyuncunun durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

20 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin bu yaz sona ereceği, Eder Militao'nun yaşadığı sakatlıklar nedeniyle olası stoper adaylarının değerlendirildiği belirtildi.

Piyasa değeri 35 milyon Euro olan Finn Jeltsch, Stuttgart'a Nürnerg'den transfer oldu. Genç stoper kariyerinde daha önce SV Raitersaich formasını da giymişti. Jeltsch, Stuttgart'a imza attığında 5 milyon Euro olan piyasa değerini 1.5 yılda 7 katına çıkarttı.