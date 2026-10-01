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Real Madrid'den 50 bin sayfalık dosya: Barcelona'nın kupalarını istiyor!
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Real Madrid'den 50 bin sayfalık dosya: Barcelona'nın kupalarını istiyor!

1.10.2026 19:43:00
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Cumhuriyet Spor
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Real Madrid'den 50 bin sayfalık dosya: Barcelona'nın kupalarını istiyor!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in Barcelona hakkında 50 bin sayfalık bir dosya hazırladığı kaydedildi. İspanyol basını, Real Madrid'in Barcelona'nın 17 yıllık süreçte kazandığı kupaları iade etmesini istediğini yazdı.

Real Madrid'den 50 bin sayfalık dosya: Barcelona'nın kupalarını istiyor!

Real Madrid, İspanya medyasına bomba gibi düşen bir harekete imza attı.

İspanyol devi, Negreira davasıyla başı dertte olan Barcelona için 50 bin sayfalık belge, döküman, kanıt ve tanık ifadesl içeren bir dosya hazırlayarak UEFA'ya gönderdi.

Real Madrid'den 50 bin sayfalık dosya: Barcelona'nın kupalarını istiyor!

KUPALARIN İADE EDİLMESİNİ İSTEDİ

AS gazetesinin haberine göre Real Madrid, Barcelona'nın 2001-2018 yılları arasında kazandığı tüm kupaların iade edilmesini ve cezalandırılmasını talep etti.

Haberde UEFA'nın konuyla ilgili soruşturma başlattığını ve Katalan devine kendi turnuvalarında katılım yasağı verme ihtimali olduğu belirtildi.

Real Madrid'den 50 bin sayfalık dosya: Barcelona'nın kupalarını istiyor!

BARCELONA'DAN AÇIKLAMA

Barcelona'dan ise konuya dair yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"UEFA, FC Barcelona aleyhine herhangi bir yeni disiplin soruşturması açmamıştır. Soruşturma, 2023 yılında iki soruşturmacının atanmasıyla başlamış ve bu kişiler o tarihten bu yana gerekli gördükleri işlemleri yürütmüştür. Kulüp, soruşturmacıların tüm taleplerine her zaman uymuştur. Bu soruşturma yeniden açılmamıştır, zira hiçbir zaman kapatılmamıştır.

UEFA açıklaması, Real Madrid tarafından sunulan belgelerin alındığını ve soruşturmacıların bunları mevcut soruşturma çerçevesinde değerlendireceğini teyit etmektedir. Açıklamada, devam eden bir soruşturma ve incelemeye iki kez açıkça atıfta bulunulmaktadır. Dolayısıyla, açıklamada herhangi bir davanın açıldığı, yeniden açıldığı veya yeniden yürürlüğe konduğu duyurulmamakta; ayrıca sunulan belgelerin içeriği veya değeri hakkında herhangi bir değerlendirme de yer almamaktadır."

Real Madrid'den 50 bin sayfalık dosya: Barcelona'nın kupalarını istiyor!

NEGREIRA DAVASI NEDİR?

Negreira davasının ismi eski hakem komitesi başkanı Jose Maria Enriquez Negreira'dan geliyor.

Barcelona'nın 2001-2018 yılları arasında Negreira'ya yaptığı 9 milyon Euro'nun üzerindeki ödemelerin ortaya çıkmasıyla Katalan devine soruşturma açıldı. Davada henüz ilerleme olmadı.

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