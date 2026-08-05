Real Madrid'den Brahim Diaz kararı

Real Madrid'de geleceği merak edilen Brahim Diaz için karar verildi.

AS'ta yer alan habere göre; Jose Mourinho, 27 yaşındaki futbolcuyu yeni sezon planlamasında önemli isimlerden biri olarak görüyor. Bernardo Silva ve Diomande transferleriyle birlikte rekabet artacak olsa da Portekizli teknik adamın Brahim'den vazgeçmeye niyeti bulunmuyor.

Haberde, Real Madrid yönetiminin de Faslı yıldızla yola devam etme kararı aldığı belirtildi. Tarafların geçtiğimiz sezon 2030 yılına kadar geçerli olacak yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı, resmi açıklamanın ise kısa süre içinde yapılmasının beklendiği ifade edildi.

Brahim Diaz'a Juventus başta olmak üzere bazı kulüplerin ilgi gösterdiği öne sürülse de ne oyuncunun ne de Real Madrid'in ayrılığa sıcak baktığı kaydedildi.

PERFORMANSI

Önceki sezon Real Madrid formasıyla 42 maça çıkan Faslı yıldız, 2 gol kaydederken 7 kez de asist üretti.