Real Madrid'den İspanya La Liga Başkanı'na istifa çağrısı!

Real Madrid, İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas Medrano'nun kulübü hedef alan açıklamalarının ardından resmi bir açıklama yayımladı.

Real Madrid'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Real Madrid, La Liga Başkanı'nın kurumsal konumunu kullanarak her açıklamasında kulübümüzü itibarsızlaştırmaya ve kulübümüze saldırmaya devam etmesini kabul edilemez bulmaktadır.

La Liga'daki bütün kulüplerin çıkarlarını temsil etme ve koruma sorumluluğuna sahip olan kişinin, Real Madrid'e karşı sürekli bir takıntı içerisinde olması ve kulübümüzü kamuoyu önündeki saldırılarının daimi hedefi hâline getirmesi son derece endişe vericidir."

Javier Tebas

"SON AÇIKLAMASI SON DERECE CİDDİ VE ANLAŞILMAZ"

Açıklamanın devamında Javier Tebas'ın son sözlerinin sorumlu bir yöneticinin tutumuyla bağdaşmadığı ifade edildi:

"Son açıklaması özellikle ciddi ve anlaşılmazdır. Sorumluluk sahibi bir yöneticiye yakışmayan bu açıklamayı, dijital bir medya kuruluşunda görev yapan bağımsız bir gazetecinin yazısını yorumlarken yapmıştır.

Buna rağmen kulübümüze tepki göstermiş ve bununla da yetinmeyerek sportif stratejimiz hakkında değerlendirmelerde bulunmuştur. Bu, tamamen akıl dışı ve sorumsuzca bir tutumdur."

"İSPANYOL FUTBOLUNUN İMAJINA ZARAR VERİYOR"

Real Madrid, Javier Tebas'ın kişisel kanallarını kulübü itibarsızlaştırmak için kullandığını savunarak şu görüşlere yer verdi:

"La Liga Başkanı'nın, görevinin getirdiği sorumlulukla hareket ederek organizasyonun tarafsızlığını güvence altına alması gereken kurumlara duyulan güveni artırmak yerine, zamanını ve kişisel iletişim kanallarını sürekli olarak Real Madrid'i kamuoyu önünde itibarsızlaştırmaya ayırması son derece şaşırtıcıdır.

Bu tutumuyla organizasyonumuzun ve İspanyol futbolunun dünyadaki imajına zarar vermeye devam etmektedir."

"LA LIGA'NIN ACİLEN YENİ BİR YÖNETİCİYE İHTİYACI VAR"

Eflatun-beyazlı kulüp, açıklamasının son bölümünde İspanya'daki profesyonel futbol organizasyonunun tarafsız bir yöneticiye ihtiyaç duyduğunu belirtti:

"Uzun süredir devam eden bu uygunsuz davranışlar göz önüne alındığında, İspanya'daki profesyonel futbol organizasyonunun, tarafsızlık gibi temel bir sorumluluğu yerine getirerek ligi yönetebilecek ve organizasyonun sahip olduğu potansiyeli bütünüyle ortaya çıkarabilecek bir yöneticiye acilen ihtiyaç duyduğunu düşünüyoruz.

La Liga'nın, üstlendiği görevin niteliğini anlayan birine ihtiyacı vardır. Çünkü La Liga Başkanı organizasyonun sahibi değil; ligi oluşturan ve yönetimi kendisine emanet eden kulüplerin hizmetindeki bir yöneticidir.

Biz kulüplerin, bu göreve dürüstlükle hizmet edecek birine ihtiyacı bulunmaktadır."

JAVIER TEBAS NE DEMİŞTİ?

La Liga Başkanı Javier Tebas, Real Madrid cephesinden gelen eleştirilere şu sözlerle karşılık vermişti:

"Şimdiden ligin adil bir şekilde oynanmadığını söylüyorlar. Real Madrid'in her zamanki bahanesine artık sağduyu sahibi hiç kimse inanmıyor."