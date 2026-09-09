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Real Madrid evinde Inter'e geçit vermedi!

Real Madrid evinde Inter'e geçit vermedi!

9.09.2026 00:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Real Madrid evinde Inter'e geçit vermedi!

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter'i 2-1 mağlup etti.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Real Madrid ile Inter karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Real Madrid 2-1'lik skorla kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri, 14. dakikada Kylian Mbappe ile 23. dakikada Federico Valverde kaydetti.

Inter'in tek golünü ise dakika 77'de Carlos Augusto attı.

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ARDA GÜLER FORMA GİYMEDİ

Inter forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı. 60. dakikada yerini Piotr Zielinski'ye bıraktı.

Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler ise kırmızı kart cezalısı olduğu için maç kadrosunda yer almadı.

Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Real Madrid, Roma deplasmanına gidecek. Inter, Club Brugge'yi ağırlayacak.

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