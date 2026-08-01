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Real Madrid, Fiorentina'ya diş geçiremedi

Real Madrid, Fiorentina'ya diş geçiremedi

1.08.2026 22:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Real Madrid, Fiorentina'ya diş geçiremedi

Avusturya'daki hazırlık maçında Real Madrid ve Fiorentina 2-2 berabere kaldı.

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Real Madrid ile Fiorentina hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Avusturya'da bulunan Sportpark Klagenfurt'ta oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

İspanyol devi, 12. dakikada Endrick'in golüyle öne geçti.

Eflatun-beyazlılar, 24. dakikada Alexis Ciria ile farkı ikiye çıkardı.

Fiorentina, 41. dakikada Roberto Piccoli'nin golüyle devreye 2-1 geride girdi.

İtalyan ekibi, 58. dakikada Moise Kean'ın golüyle skora denge getirdi.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

ARDA GÜLER VE OULAI 11'DE BAŞLADI

Öte yandan Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler ve Fiorentina'nın Trabzonspor'dan transferi Christ Inao Oulai maça ilk 11'de başladı.

Arda Güler, 87 dakika sahada kalırken yerini Lamını Fati'ye bıraktı.

Oulai ise 57. dakikada yerini Nicolo Fagioli'ye bıraktı.

Real Madrid, sezon öncesinde Ferencvaros, Deportivo ve Schalke ile de hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek.

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