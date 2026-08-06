Real Madrid'in Vinicius Junior kararı resmen belli oldu!

Real Madrid'de Vinicius Junior düğümü çözüldü.
İspanyol devi, Brezilyalı yıldız ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
YENİ SÖZLEŞME İMZALANDI
Real Madrid, 26 yaşındaki yıldızı ile yeni sözleşme konusunda söz kesti. Vinicius Junior, Real Madrid ile 6 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Vinicius Junior, yeni sözleşmesiyle birlikte Real Madrid'den senelik yaklaşık 24 milyon Euro kazanacak.
375 MAÇTA 128 GOL
Real Madrid forması altında toplamda 375 maçta süre bulan Vinicius Junior, 128 kez ağları havalandırdı.