Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid, kendi sahasında Osasuna'yı ağırlayacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2022 Pazar, 11:46
Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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La Liga'da 7. hafta heyecanı devam ediyor.

Son şampiyon Real Madrid, kendi sahasında Osasuna'yı ağırlayacak. Zorlu mücadele TSi 22:00'de başlayacak.

REAL MADRID - OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Real Madrid, ligin 6. haftasında Atletico Madrid deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Osasuna ise kendi sahasında ağırladığı Getafe'ye 2-0 mağlup olmuştu.


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