Real Madrid - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon Real Madrid, kendi sahasında Alman ekip RB Leipzig'i konuk edecek. Zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı devam ediyor.
Devler Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid, kendi sahasında RB Leipzig'i ağırlayacak.
Saat 22:00'de başlayacak mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Real Madrid, Devler Ligi'ndeki ilk maçında Celtic deplasmanından 3-0'lık galibiyet ayrılmıştı.
RB Leipzig ise kendi sahasında ağırladığı Shakthar Donetsk'e 4-1 mağlup olmuştu.
Video Haberler
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hareket
- Tiyatro gibi düğün
- Eşi benzeri yok
- Görenler şoke oluyor
- Sarıgül: Her zaman mevzideyiz, pusudayız
- İstanbul'da korkutan hortum!
- Eskişehir'de gerçeği aratmayan 'Airsoft' savaşı
- ''70 yıllık mazimiz var''
- Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operas
- İnancı ve hırsıyla kanseri yendi
En Çok Okunan Haberler
-
- Saldırı görüntüleri ortaya çıktı
- Yüzlerce pilot orduya geri dönmeye zorlandı
- Yakın çevresine sordu: Sedat Peker neden sustu?
- 'Tam bir küstahlık ve edepsizlik'
- Almanya EuroBasket'te yarı finalde!
- 'Koordine edecek isimleri de biliyorum'
- AKP’li meclis üyesinden akıllara zarar iddia
- Sedat Peker'in evine silahlı saldırı: 1 yaralı
- 6’lı masaya yeni ayak eklediler
- Bedel ödeyecekler