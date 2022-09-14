Real Madrid - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon Real Madrid, kendi sahasında Alman ekip RB Leipzig'i konuk edecek. Zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2022 Çarşamba, 17:49
Real Madrid - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı devam ediyor.

Devler Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid, kendi sahasında RB Leipzig'i ağırlayacak.

Saat 22:00'de başlayacak mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Real Madrid, Devler Ligi'ndeki ilk maçında Celtic deplasmanından 3-0'lık galibiyet ayrılmıştı.

RB Leipzig ise kendi sahasında ağırladığı Shakthar Donetsk'e 4-1 mağlup olmuştu.


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