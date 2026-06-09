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Real Madrid resmen duyurdu: Atletico Madrid'den Julian Alvarez yanıtı!

Real Madrid resmen duyurdu: Atletico Madrid'den Julian Alvarez yanıtı!

9.06.2026 20:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Real Madrid resmen duyurdu: Atletico Madrid'den Julian Alvarez yanıtı!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid, 26 yaşındaki Arjantinli golcü Julian Alvarez'in transferi için yapılan teklifin Atletico Madrid tarafından reddedildiğini duyurdu.
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İspanya futbolunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Real Madrid, Atletico Madrid'in Arjantinli yıldızı Julian Alvarez için resmi teklif yaptığını açıkladı.

Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından Atletico Madrid'e Julian Alvarez'in federatif hakları için 150 milyon Euro teklif edildiği duyuruldu.

ATLETICO MADRID'DEN TRANSFER YANITI 

Real Madrid'in açıklamasına göre Atletico Madrid, iki kulüp arasındaki iyi ilişkilere vurgu yaparak yapılan teklif için teşekkür etti ancak öneriyi geri çevirdi.

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Kırmızı-beyazlıların, Arjantinli golcünün sözleşmesinde yer alan 500 milyon Euro'luk serbest kalma maddesine atıfta bulunarak teklifi reddettiği belirtildi.

49 MAÇTA 29 GOLE KATKI

Atletico Madrid'de geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Alvarez, 20 gol attı ve 9 asist yaptı.

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