Real Madrid sezonu Espanyol deplasmanında açacak: Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı

İspanya La Liga'da yeni sezon geçtiğimiz hafta oynanan maçlarla başladı. Dünya Kupası'na gönderdikleri oyuncuların birçoğunun turnuvada ilerleyen turlarda oynamaları nedeniyle Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid'in ilk maçları ertelenmişti.

Hazırlıklarına devam eden Real Madrid, yeni sezonun ilk maçına bu hafta sonu çıkacak. İspanyol devi, Espanyol ile deplasmanda oynayacağı maçı kazanarak sezonu galibiyetle açmak istiyor.

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in La Liga'nın ilk haftasında Espanyol karşısında sahaya ilk 11'de çıkmaya hazırlandığı öne sürüldü.

10 NUMARA POZİSYONUNDA GÖREV ALACAK Marca'nın haberine göre; Jose Mourinho, milli futbolcuyu 10 numara pozisyonunda görevlendirmeyi planlıyor.

Mourinho'nun Real Madrid'deki ikinci döneminde takım stratejisinin bir kısmının Arda'nın üzerinden şekillendiğine dikkat çekilirken genç futbolcunun performansıyla etkili bir oyun sergilediği ifade edildi. Ek olarak 21 yaşındaki milli orta sahanın kampa çok iyi şekilde hazırlandığı ve yeni sezonun ilk lig maçında 11'de yer almayı hak ettiğini gösterdiği kaydedildi.

Arda Güler'in Mourinho öncesinde 10 numara pozisyonunda oynamadığı ancak Portekizli teknik direktörün verdiği görevi çok iyi şekilde değerlendiği vurgulandı.

'GERÇEK BİR 10 NUMARA PERFORMANSI SERGİLEDİ' Milli yıldız için, “Mourinho'nun ona emanet ettiği görevi fazlasıyla yerine getirdi. Real Madrid'de hiç 10 numara pozisyonunda oynamamış biri için gerçek bir 10 numara performansı sergiledi” ifadeleri kullandı.