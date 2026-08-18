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Real Madrid sezonu Espanyol deplasmanında açacak: Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı
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Real Madrid sezonu Espanyol deplasmanında açacak: Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı

18.08.2026 14:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Real Madrid sezonu Espanyol deplasmanında açacak: Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, La Liga'nın ilk haftasında oynanacak Espanyol maçında Arda Güler'e ilk 11'de görev vereceği iddia edildi.

Real Madrid sezonu Espanyol deplasmanında açacak: Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı

İspanya La Liga'da yeni sezon geçtiğimiz hafta oynanan maçlarla başladı. Dünya Kupası'na gönderdikleri oyuncuların birçoğunun turnuvada ilerleyen turlarda oynamaları nedeniyle Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid'in ilk maçları ertelenmişti.

Real Madrid sezonu Espanyol deplasmanında açacak: Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı

Hazırlıklarına devam eden Real Madrid, yeni sezonun ilk maçına bu hafta sonu çıkacak. İspanyol devi, Espanyol ile deplasmanda oynayacağı maçı kazanarak sezonu galibiyetle açmak istiyor.

Real Madrid sezonu Espanyol deplasmanında açacak: Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in La Liga'nın ilk haftasında Espanyol karşısında sahaya ilk 11'de çıkmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Real Madrid sezonu Espanyol deplasmanında açacak: Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı

10 NUMARA POZİSYONUNDA GÖREV ALACAK

Marca'nın haberine göre; Jose Mourinho, milli futbolcuyu 10 numara pozisyonunda görevlendirmeyi planlıyor.

Real Madrid sezonu Espanyol deplasmanında açacak: Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı

Mourinho'nun Real Madrid'deki ikinci döneminde takım stratejisinin bir kısmının Arda'nın üzerinden şekillendiğine dikkat çekilirken genç futbolcunun performansıyla etkili bir oyun sergilediği ifade edildi. Ek olarak 21 yaşındaki milli orta sahanın kampa çok iyi şekilde hazırlandığı ve yeni sezonun ilk lig maçında 11'de yer almayı hak ettiğini gösterdiği kaydedildi.

Real Madrid sezonu Espanyol deplasmanında açacak: Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı

Arda Güler'in Mourinho öncesinde 10 numara pozisyonunda oynamadığı ancak Portekizli teknik direktörün verdiği görevi çok iyi şekilde değerlendiği vurgulandı. 

Real Madrid sezonu Espanyol deplasmanında açacak: Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı

'GERÇEK BİR 10 NUMARA PERFORMANSI SERGİLEDİ'

Milli yıldız için, “Mourinho'nun ona emanet ettiği görevi fazlasıyla yerine getirdi. Real Madrid'de hiç 10 numara pozisyonunda oynamamış biri için gerçek bir 10 numara performansı sergiledi” ifadeleri kullandı.

Real Madrid sezonu Espanyol deplasmanında açacak: Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı

51 MAÇTA 20 GOLE KATKI

Real Madrid formasıyla geride kalan sezonda Arda Güler 51 maça çıkan Arda Güler, 6 gol ve 14 asistle toplamda 20 gol katkısı sağlamıştı.

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