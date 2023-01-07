Real Madrid tarihinde ilk kez İspanyol oyuncu oynatmadı
İspanya La Liga'nın 16. haftasında Villarreal deplasmanına çıkan Real Madrid, tarihinde ilk kez ilk 11'inde İspanyol bir oyuncuya yer vermedi.
İspanyol devi Real Madrid tarihinde bir ilk yaşadı.
La Liga'nın 16. haftasında Villarreal deplasmanına çıkan Real Madrid, 121 yıllık tarihinde ilk kez ilk 11'inde İspanyol bir oyuncuya yer vermedi. Tarihi boyunca 4436 maça çıkan Real Madrid, bu maçların tamamında ilk 11'inde en az 1 İspanyol oyuncuya yer vermişti.
Real Madrid, Villarreal deplasmanına; Courtois, Militao, Rüdiger, Alaba, Mendy, Tchouameni, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius ve Benzema kadrosuyla çıktı.
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