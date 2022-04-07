Real Madrid, tur için avantajı kaptı
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Real Madrid, deplasmanda Chelsea’yi 3-1 mağlup ederek tur avantajını kaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında İngiliz ekibi Chelsea, İspanyol devi Real Madrid’i konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Madrid, 21. dakikada Karim Benzema ile 1-0 öne geçti. 24. dakikada yeniden sahneye çıkan Benzema skoru 2-0’a getirdi. 40. dakikada Chelsea, Kai Havertz ile farkı 1’e indirdi ve soyunma odasına 2-1 yenik girdi. İkinci yarıda da etki olan Real Madrid oldu. 46. dakikada rakibin yaptığı hatayı iyi değerlendiren Benzema takımının ve kendisinin 3. golünü kaydetti. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid sahadan 3-1 galip ayrıldı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 12 Nisan’da İspanya’da oynanacak.
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