Real Madrid U20 Takımı dünya şampiyonu oldu: Bernabeu'da seyirci rekoru kırıldı

Real Madrid'in dünyaca ünlü altyapı akademisi La Fabrica'nın gençleri, Santiago Wanderers karşısında sahadan 3-1 galip ayrılarak U20 Kıtalararası Kupa'nın sahibi oldu ve dünyanın en iyi U20 takımı unvanını kazandı.

İspanyol temsilcisinin gollerini 29. dakikada Daniel Yáñez, 81. dakikada Fran Santamaría ve 90+9. dakikada Roberto Martín kaydetti. Santiago Wanderers'ın tek golü ise 49. dakikada Cristóbal Silva'dan geldi.

Karşılaşmada Şili temsilcisi üç kırmızı kart görerek mücadeleyi sekiz kişi tamamladı.

ALTYAPI MAÇINDA DÜNYA REKORU

Santiago Bernabeu'da oynanan finali 52 bin 117 taraftar tribünden takip etti. Bu sayıyla bir altyapı maçındaki en yüksek seyirci sayısına ulaşıldı ve dünya rekoru kırıldı.

Karşılaşma boyunca genç futbolculara büyük destek veren Real Madrid taraftarları, Santiago Bernabeu'da unutulmaz bir atmosfer oluşturdu.

La Fabrica'nın kazandığı şampiyonluk ve tribünlerde kırılan rekor, Real Madrid'in altyapıdaki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.