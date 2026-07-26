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Real Madrid, Yan Diomande transferini bitiriyor

Real Madrid, Yan Diomande transferini bitiriyor

26.07.2026 09:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Real Madrid, Yan Diomande transferini bitiriyor

İspanyol devi Real Madrid'in Leipzig forması giyen Yan Diomande'yi transfer etmek üzere olduğu iddia edildi.

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Bundesliga'da 1 sezon geçiren, 2026 Dünya Kupası'nda oyun tarzıyla devleri peşine takan Yan Diomande, rekor bedelle RB Leipzig'e veda etmek üzere.

ESPN'in haberine göre Real Madrid, Yan Diomande transferi için RB Leipzig ile anlaşmaya yaklaştı. Haberde transferin 115-120 milyon Euro bedelle biteceği iddia edildi. 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun transfer edilmesi Real Madrid'de ve Avrupa'da piyasada kelebek etkisi yaratabilir.

REKOR OLACAK

RB Leipzig, Yan Diomande'yi 90 milyon Euro'nun üzerinde bir bedelle satarsa kulüp tarihinin rekorunu kıracak. 

Alman ekibi, Josko Gvardiol transferinden 90 milyon Euro kazanmıştı.

Real Madrid, Diomande'yi transfer ederse PSG, Olise için bastıracak. Ayrıca Diomande'nin gelişi Mastantuono'nun takımdan ayrılacağını işaret ediyor.

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