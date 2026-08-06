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Real Madrid, Yan Diomande'yi resmen açıkladı!

Real Madrid, Yan Diomande'yi resmen açıkladı!

6.08.2026 17:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Real Madrid, Yan Diomande'yi resmen açıkladı!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid, 19 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Yan Diomande'yi renklerine bağladı.
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Real Madrid, uzun süredir kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü Yan Diomande transferini resmen tamamladı.

İspanyol devi, 19 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2033'e kadar geçerli 7 yıllık sözleşme imzaladı.

SÖZLEŞME AYRINTILARI BELLİ OLDU

Taraflar arasında varılan anlaşmaya göre Real Madrid, Yan Diomande için 125 milyon Euro garanti bonservis bedeli ödeyecek.

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Sözleşmede ayrıca toplam 15 milyon Euro değerinde bonus maddeleri bulunuyor. Böylece Yan Diomande'nin bonservis bedeli, 125 milyon Euro garanti ücret ve 15 milyon Euro bonusla birlikte toplamda 140 milyon Euro'ya ulaşabilecek.

36 MAÇTA 22 GOLE KATKI

Geride kalan sezon Leipzig formasıyla 36 maça çıkan Diomande, 13 gol 9 asistlik performans sergiledi.

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