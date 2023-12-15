Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen genç yıldız Arda Güler, Villarreal karşılaşması öncesi bireysel çalışmalara başladı.

İHA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 16:12
Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!
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Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, takımının Villarreal ile oynayacağı maç öncesi bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor.

İspanya La Liga’nın 17. haftasında sahasında Villarreal ile karşılaşak olan Real Madrid, bu maçın hazırlıklarına bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenman ile devam etti. Eflatun-beyazlılarda 18 yaşındaki milli oyuncu Arda Güler’in yanı sıra İspanyol oyuncu Carvajal, Fransız futbolcu Camavinga ve Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior ise takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü.

ANCELOTTI'NİN AÇIKLAMASI

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, önceki hafta Arda Güler için yaptığı açıklamada, "Arda Güler, iyileşme sürecine son aşamada. Gelecek haftadan itibaren yoğun antrenmanlara başlayacak. Yıl sonundaki ya da ocak başındaki maçlara hazır olur" ifadelerini kullanmıştı.


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