Real Madrid'den geçmiş olsun mesajı

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 13:05

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 13:05

Kahramanmaraş'ta merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem; Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok ili etkiledi.

La Liga ekibi Real Madrid, başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yapılan açıklamada, "Türkiye'yi ve Suriye'yi etkileyen depremde zarar gören depremzedelere tüm gücümüzü ve sevgimizi iletiyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybedenlere başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." denildi.