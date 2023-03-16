Real Madrid'den sürprize izin yok!
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool'u 1-0 mağlup etti. İlk maçı 5-2 kazanan İspanyol devi adını çeyrek finale yazdırdı.
Real Madrid ile Liverpool, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında karşı karşıya geldi.
Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Real Madrid 1-0 kazandı. Real Madrid'in golünü 78. dakikada Karim Benzema kaydetti.
İngiltere'de oynanan maçı da 5-2 kazanan İspanyol ekibi adını çeyrek finale yazdırdı.
Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema, attığı gol sonrası 82. dakikada sakatlanarak yerini Rodrygo'ya bıraktı.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Real'in rakibi, 17 Mart Cuma günü çekilecek kuranın ardından belli olacak.
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