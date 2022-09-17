Real Madrid'li futbolcu Karim Benzema'dan derbi kararı!

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema, pazar günü oynanacak Atletico Madrid karşılaşmasında sakatlığına rağmen oynamak istediğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2022 Cumartesi, 00:00
Real Madrid'li futbolcu Karim Benzema'dan derbi kararı!
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Real Madrid'de sakatlığını tam olarak atlatamayan Karim Benzema, Atletico Madrid derbisinde sahada olmak istiyor.

İspanyol AS gazetesinde yer alan haberde, tecrübeli yıldızın derbiyi kaçırmak istemediği, ancak son durumunun maç saatinde belli olacağı ifade edildi.

LUCAS VAZQUEZ TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Real Madrid'de Benzema'nın yanı sıra sakatlığı devam eden bir başka isim Lucas Vazquez'in cuma günkü antrenmanda takımdan ayrı olarak çalıştığı aktarıldı.

Real Madrid ile Atletico Madrid 18 Eylül Pazar günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.


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