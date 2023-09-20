Real Sociedad - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2023 - 11:42
Real Sociedad - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor.

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Imanol Alguacil'in ekibi Real Sociedad ile karşılaşacak.

REAL SOCIEDAD - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Reale Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

REAL SOCIEDAD - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Inter, İtalya Serie A'da oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Milan'ı 5-1 mağlup etmişti.

Real Sociedad ise İspanya La Liga'da Real Madrid deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.


Player Alanı
hakan çalhanoğlu inter real sociedad uefa şampiyonlar ligi canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

Carlo Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki favorisini açıkladı!

Carlo Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki favorisini açıkladı!
UEFA'dan PSG'ye transfer soruşturması: Cezai işlem uygulanabilir!

UEFA'dan PSG'ye transfer soruşturması: Cezai işlem uygulanabilir!
UEFA Başkanı Ceferin, Suudi Arabistan'a kapıları kapattı: 'Şampiyonlar Ligi'nde olamazlar!'

UEFA Başkanı Ceferin, Suudi Arabistan'a kapıları kapattı: 'Şampiyonlar Ligi'nde olamazlar!'

En Çok Okunan Haberler