Real Sociedad - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Imanol Alguacil'in ekibi Real Sociedad ile karşılaşacak.
REAL SOCIEDAD - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?
Reale Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
REAL SOCIEDAD - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Inter, İtalya Serie A'da oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Milan'ı 5-1 mağlup etmişti.
Real Sociedad ise İspanya La Liga'da Real Madrid deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
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