Red Bull Back Line ile voleybol heyecanı kumsala taşınıyor

Voleybolu sokağa taşıyan ve sıra dışı kurallarıyla oyuna yeni bir boyut kazandıran Red Bull Back Line, bu kez kumsala geliyor. Etkinlik kapsamında iki ayrı sahada üç gün boyunca karşılaşmalar oynanacak.

Kalamış Atatürk Parkı Plaj Voleybolu Sahaları’nın ev sahipliği yapacağı turnuvanın eleme maçları 25 ve 26 Eylül’de gerçekleştirilecek. Elemelerin ardından 27 Eylül’de Türkiye Finali oynanacak. Toplam 64 takım ve 320 sporcunun mücadele edeceği organizasyonun sonunda Red Bull Back Line Türkiye şampiyonu belli olacak.

Red Bull Back Line, kendine özgü kurallarıyla klasik voleybol formatına farklı bir mücadele dinamiği getiriyor. Setler 11 sayı üzerinden oynanırken, her setin ardından kazanan takımın sahası bir metre daralıyor. Böylece öne geçen ekip, bir sonraki sette daha küçük bir alanda mücadele ediyor.

Servisin doğrudan sayıya dönüşmesi takıma iki sayı kazandırıyor. Eleme karşılaşmaları üç set üzerinden oynanırken, çeyrek finalden itibaren mücadeleler beş set üzerinden gerçekleştiriliyor.

64 TAKIM TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU İÇİN MÜCADELE EDECEK

Red Bull Back Line’a katılacak takımlar, dört asıl ve bir opsiyonel yedek olmak üzere en fazla beş oyuncudan oluşabilecek. Karşılaşmalar sırasında sahada her zaman en az bir kadın ve bir erkek oyuncunun bulunması gerekecek.

Turnuvaya Türkiye’de yaşayan ve 18 yaşını doldurmuş oyuncular katılabilecek. Profesyonel veya hobi amaçlı voleybolla ilgilenen herkesin başvurabileceği organizasyonda, her oyuncu yalnızca bir takımın kadrosunda yer alabilecek.