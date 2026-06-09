Red Bull Dance Your Style, Türkiye’nin en iyi sokak dansçısını seçiyor

Türkiye’nin en iyi sokak dansçılarının kıyasıya mücadele edeceği Red Bull Dance Your Style, bu yıl da Türkiye’nin farklı şehirlerinden dansçıları bir araya getirmeye hazırlanıyor. Red Bull Dance Your Style’da dansçılar, sürpriz şarkılar eşliğinde tamamen doğaçlama performanslar sergileyerek sahnede kalmaya çalışıyor.

Hip hop, house, locking, popping, waacking başta olmak üzere breaking hariç tüm sokak dansı disiplinlerinden dansçıların bire bir performanslarla sahneye çıktığı Red Bull Dance Your Style’da kazananı izleyiciler belirliyor. Her turda seyircinin oylarıyla sahnede kalan dansçılar, finale yükselmek için mücadele ediyor.

Bu yıl Red Bull Dance Your Style’ın şehir elemeleri, 7 Haziran’da Antalya Kemeraltı Helikopter Meydanı’nda başladı. Diğer elemeler ise 14 Haziran’da Ankara’da Seymenler Parkı Amfi Tiyatrosu’nda, 21 Haziran’da İstanbul’da İstanbul Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde ve İzmir’de İstinyePark 1. Kat Ana Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek.

Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali ise 11 Temmuz Cumartesi günü İstanbul Beşiktaş’ta gerçekleştirilecek.

RED BULL DANCE YOUR STYLE DÜNYA FİNALİ 24 EKİM’DE ZÜRİH’TE

İstanbul’da düzenlenecek Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali’nde birinci olan dansçı ise Türkiye’yi, 24 Ekim’de İsviçre’nin Zürih kentinde düzenlenecek Red Bull Dance Your Style Dünya Finali’nde temsil edecek.

DANS, GENÇLERİN KENDİLERİNİ İFADE ETMELERİNİ VE POTANSİYELLERİNİ KEŞFETMELERİNİ DESTEKLİYOR

Red Bull Dance Your Style, yıllardır yalnızca bir dans yarışması olmanın ötesinde, dans kültürünü ve sokak danslarının dönüştürücü gücünü destekleyen global bir platform olarak öne çıkıyor. Araştırmalar, dansın fiziksel dayanıklılığı artırırken koordinasyon, denge ve genel sağlığa önemli katkılar sunduğunu ortaya koyuyor. Bununla birlikte dans; özgüveni güçlendiren, yaratıcılığı besleyen, disiplin kazandıran ve bireylerin kendilerini özgürce ifade etmelerine olanak tanıyan güçlü bir araç olarak dikkat çekiyor.

Red Bull, dansı yalnızca bir performans alanı değil, farklı geçmişlerden gelen gençleri bir araya getiren, aidiyet duygusunu güçlendiren ve bireysel potansiyeli ortaya çıkaran bir kültür olarak görüyor. Bu anlayışla hayata geçirilen Red Bull Dance Your Style, gençlere sahnede kendilerini ifade etme fırsatı sunarken, dans kültürünün gelişimine ve yeni nesil yeteneklerin görünürlük kazanmasına da katkı sağlıyor.