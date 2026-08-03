Red Bull Formulaz’ın en hızlıları belli oldu

Karadeniz’in gelenekselleşen tahta araba mücadelesi Red Bull Formulaz, bu yıl da Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde renkli görüntülere sahne oldu. Bölgeye özgü kültürel mirası yeni nesillere taşıyan ve bu yıl 16. kez gerçekleştirilen etkinlikte, el yapımı tahta arabalar Tunca’nın yokuşlarındaki 1.400 metrelik yeni parkurda mücadele etti.

Keskin virajlar, çuvallarla oluşturulan engeller, saman balyaları, rampa atlayışları ve yerel sürprizlerle dolu parkurda yarışmacılar, bitiş çizgisine en hızlı şekilde ulaşmak için ter döktü. Yalnızca çivi veya vida kullanılarak monte edilen, motor ya da dış destekle çalışan herhangi bir mekanizmaya izin verilmeyen tahta araçlarla gerçekleştirilen yarışta ustalık, yaratıcılık ve cesaret bir araya geldi.

RED BULL SPORCULARI TUNCA’NIN YOKUŞLARINDA

Etkinliğe katılan Red Bull sporcuları Isopower olarak tanınan İsmail Can Yerinde, Ege Arseven ve Bahattin Sofuoğlu da Red Bull Formulaz’ın eğlenceli ve aksiyon dolu atmosferine ortak oldu. Sporcular, Tunca’nın yokuşlarında gerçekleştirilen şov yarışında kıyasıya mücadele etti; yarışı kazanan isim ise Bahattin Sofuoğlu oldu.

Kendine özgü kuralları ve sıra dışı parkuruyla katılımcılara ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşatan Red Bull Formulaz’a bu yıl 44’ü erkek, 20’si kadın ve 13’ü de veteran olmak üzere 77 yarışmacı katıldı. Kıyasıya geçen mücadelelerin sonunda kadınlar kategorisinde Pınar Aytemiz birinciliği elde ederken, erkekler kategorisinde ise Fatih Çukur, 3. kez Red Bull Formulaz’da zafere ulaştı. Tasarım Ödülü ise Turan Selimoğlu tarafından hazırlanan tahta araca verildi.

YUKİ TSUNODA “FORMULAZ ARACI TIPKI BİR FORMULA 1 ARACI GİBİ ÇOK HIZLI”

Red Bull Racing Test ve Yedek Pilotu Yuki Tsunoda, Formula 1’in 2027’de Türkiye’ye gelmesine yönelik gerçekleştirilen tanıtım kapsamında Formulaz aracının direksiyonuna geçmişti. Tamamen el yapımı ve yer çekimiyle hareket eden aracı deneyimleyen Tsunoda, direksiyon tepkilerini "Tıpkı bir Formula 1 aracı gibi çok hızlı" sözleriyle değerlendirirken, "Biraz daha güçlü bir motoru olsa çok daha güzel olurdu" diyerek deneyimine esprili bir yorum katmıştı.

RED BULL FORMULAZ’IN 16 YILLIK YOLCULUĞU

Karadeniz’de 1900’lü yılların başlarına kadar uzanan tahta araba geleneği, Tunca beldesinde uzun yıllar boyunca çocuk oyunu olarak yaşatıldı. 2009 yılında festival formatına kavuşan bu gelenek, Red Bull’un desteğiyle zaman içerisinde hem bölgesel hem de ulusal ölçekte tanınan bir etkinliğe dönüştü.

Red Bull Formulaz, yalnızca bir hız yarışı olmanın ötesinde Tunca’nın kültürel mirasını yeni nesillere aktarmayı ve unutulmaya yüz tutmuş yerel adetleri yaşatmayı amaçlıyor. Bu nedenle yarışmacılar keçi yününden yapılan kıl çoraplar ve kara lastiklerle parkura çıkarken, start işareti olarak bölgede geleneksel biçimde kullanılan ve patlama sesi çıkaran “xaşattule” kullanılıyor.

Geçmiş yıllarda binlerce izleyiciyi Tunca’nın yokuşlarında buluşturan Red Bull Formulaz, özgün formatıyla Karadeniz’in en renkli etkinliklerinden biri olmayı sürdürüyor. Gelenekle yaratıcılığı tahta tekerlekler üzerinde bir araya getiren organizasyon, bu yıl da bolca kahkaha, rekabet ve heyecana sahne oldu.

Etkinlik öncesinde Red Bull Formulaz heyecanı üniversitelere de taşındı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi’nde gerçekleştirilen aktivasyonlarla öğrenciler tahta araba kültürüyle buluştu.

Etkinlik programı ve detaylara https://www.redbull.com/tr-tr/events/red-bull-formulaz adresinden ulaşılabilir.