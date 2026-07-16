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Red Bull Uçuş Günü'nde gençlik rüzgarı: Yarışacak takımların yüzde 60'ını üniversiteliler oluşturuyor

Red Bull Uçuş Günü'nde gençlik rüzgarı: Yarışacak takımların yüzde 60'ını üniversiteliler oluşturuyor

16.07.2026 13:52:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Red Bull Uçuş Günü'nde gençlik rüzgarı: Yarışacak takımların yüzde 60'ını üniversiteliler oluşturuyor

Dört yıl aradan sonra yeniden İstanbul'a dönen Red Bull Uçuş Günü için geri sayım sürüyor. 23 Ağustos'ta Caddebostan Sahili'nde yarışacak ekiplerin önemli bir bölümünü üniversite öğrencileri oluşturuyor. Yaklaşık 8 bin başvuru arasından seçilen 32 takımın yüzde 60'ı, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde öğrenim gören gençlerden oluşuyor.

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Dört yıl aradan sonra yeniden İstanbul'a dönen Red Bull Uçuş Günü, bu yıl gençlerin yaratıcılığına sahne olacak. Yaklaşık 8 bin başvuru arasından seçilen 32 takımın yüzde 60'ını İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi başta olmak üzere Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde eğitim gören öğrenciler oluşturuyor. Gençler, kendi tasarladıkları insan gücüyle çalışan uçuş makineleriyle mühendislikten popüler kültüre uzanan yaratıcı fikirlerini 23 Ağustos'ta Caddebostan Sahili'nde gökyüzüyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Birbirinden yaratıcı konseptleriyle dikkat çeken takımlar arasında popüler kültürden, mühendislikten ve gündelik yaşamdan ilham alan projeler yer alıyor. Kimi ekipler dev karakter tasarımlarını gökyüzüyle buluşturmayı hedeflerken, kimileri müzik, sinema ve teknoloji temalı uçuş makineleriyle öne çıkıyor. Renkli kostümler, sıra dışı araçlar ve eğlenceli sahne şovlarıyla Caddebostan Sahili bir kez daha festival atmosferine ev sahipliği yapacak.

SADECE MESAFE DEĞİL, YARATICILIK DA YARIŞACAK

Red Bull Uçuş Günü'nde ekipler yalnızca en uzağa uçmak için değil, yaratıcılıklarını sergilemek için de yarışacak. Takımlar, uçuş araçlarının tasarımı, rampadaki performansları ve kat ettikleri mesafeye göre değerlendirilecek.

Jüri değerlendirmesinde araç tasarımının yaratıcılığı, takım performansı ve uçuş mesafesi puanlamada belirleyici olacak. Eşitlik durumunda ise öncelikle yaratıcılık ve performans puanları dikkate alınacak.

1992 YILINDAN BU YANA 185'TEN FAZLA KEZ DÜZENLENDİ 

İlk kez 1992 yılında Avusturya'nın Viyana kentinde düzenlenen Red Bull Uçuş Günü, bugüne kadar dünya genelinde 185'ten fazla kez gerçekleştirildi. Türkiye'de ise daha önce 2008, 2010, 2013, 2019 ve 2022 yıllarında düzenlenen etkinlik, yaratıcı uçuş makineleri ve unutulmaz takım şovlarıyla hafızalarda yer etti.

23 Ağustos Pazar günü Caddebostan Sahili'nde kurulacak rampada takımlar, "Uç… 2… 1!" anonsuyla kendilerini boşluğa bırakacak.

İlgili Konular: #Red Bull #uçuş #yarış

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