Reijnders'ten Suudi Arabistan'a transferi hakkında dikkat çeken itiraf

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den bu yaz Suudi Arabistan takımlarından Al-Qadsiah'a imza atan Tijjani Reijnders transferiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Portekiz basınından NOS'a verdiği röportajda Reijnders, Suudi Arabistan'dan gelen teklifi neden kabul ettiğini anlattı.

Reijnders Manchester City'de orta sahada farklı bir rolde oynamaya devam edeceğinin kendisine bildirilmesinin ardından ayrılığı düşündüğünü belirterek, "City'de işlerin yine o yöne doğru gittiğini fark ettim ve bir sezon daha böyle devam etmek isteyip istemediğimi sorgulamaya başladım. Dürüst olmak gerekirse, 'Hayır' dedim. Başka kulüplere bakmak istedim ve daha sonra kulüpten bunun mümkün olduğuna dair bir yanıt aldım" dedi.

Al-Qadsiah teknik direktörü Brendan Rodgers ile yaptığı görüşmeyi aktaran Hollandalı futbolcu, “Bana burada 3-4 yıl boyunca oynayabileceğimi ve sonra Avrupa'ya dönebileceğimi söyledi. Bunun birçok örneği var. Benim de hedefim bu” diye konuştu.

Reijnders sözlerine ayrıca şunları ekledi:

“Her zaman bu durumun ahlaki boyutunu düşünebilirsiniz ama bence herkes buna evet derdi. Kariyerimden sonra artık çalışmak istemiyorum. City'den sonra çalışmak zorunda değildi ama şimdi benden sonraki nesiller için de iyi şeyler yapabilirim. Eğer bu tercihim sayesinde torunlarım da iyi bir hayat yaşayabilecekse, neden bunu yapmayayım ki?”

Daha önce çıkan haberlerde Tijjani Reijnders'in Al-Qadsiah ile imzaladığı 4 yıllık sözleşmede toplam 80 milyon euroluk bir ücret kazanacağı yer almıştı. Al-Qadsiah bu transfer için Manchester City'ye 52 milyon sterlin ödemişti.