Reis: Tarih yazacağız

Trabzonspor yeni teknik direktörü Thomas Reis ile 2 sezonluk sözleşme imzaladı. Bordo-Mavililer, Alman hocanın transferi için eski kulübü Ludogorets’e 900 bin Avro sözleşme fesih bedeli ödeyecek. Reis, Trabzonspor’dan bu sezon 1 milyon Avro, 2027-28’de ise 1.2 milyon Avro alacak. Thomas Reis, “Mutluyum ve heyecanlıyım. Umarım birlikte tarih yazacağız. Trabzonspor’un bana sunduğu projeye hayır diyemezdim. Felsefem; az laf çok iş. Galatasaray maçında harika bir atmosfer olacağını biliyorum. Büyük bir maç oynamaktan korkuyorsanız burası yanlış yerdir. Herhangi bir korkum yok” dedi.