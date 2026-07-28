Fabrizio Romano'nun haberine göre bordo-mavililer, Standard Liege forması giyen 18 yaşındaki forvet René Mitongo ile anlaşma sağladı. Peki, Rene Mitongo kimdir? Rene Mitongo kaç yaşında, nereli? Rene Mitongo hangi takımlarda oynadı?

RENE MITONGO KİMDİR?

René Mitongo Muteba, 18 Ocak 2008 yılında doğdu. Belçika doğumlu Mitongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti kökenlidir. 2025 UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası'nda Belçika U17 takımının bir parçasıydı.

RENE MITONGO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Mitongo, gelişimini tamamlamak üzere 2020 yılında Standard Liège'in genç takımına geçmeden önce KV Mechelen, KSK Heist, Lierse SK, SK Beveren ve KAA Gent'in gençlik akademilerinde forma giydi. 19 Haziran 2023'te Standard Liège ile 2026'ya kadar geçerli ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.