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Rennes maçı öncesi... Galatasaraylı taraftarlardan Dursun Özbek'e tepki!

Rennes maçı öncesi... Galatasaraylı taraftarlardan Dursun Özbek'e tepki!

2.08.2026 21:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Rennes maçı öncesi... Galatasaraylı taraftarlardan Dursun Özbek'e tepki!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Rennes maçı öncesi sarı-kırmızılı taraftarların tepkisi ile karşılaştı.
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Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray, Rams Park'ta Rennes ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Maç öncesinde tribünleri dolduran taraftarlar, Başkan Dursun Özbek'e tepki gösterdi.

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DURSUN ÖZBEK'E TEPKİ

Süper Lig'de en az transfer yapan takımlar arasında yer alan Galatasaray'da taraftarın başkan Dursun Özbek'e tepkisi artıyor. Gündüz sosyal medyada verilen tepkinin ardından Rams Park'ta da Özbek yeniden hedef oldu.

Taraftarlar, “Dursun Özbek transferler nerede” tezahüratıyla tepkisini gösterdi.

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