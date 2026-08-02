Rennes maçı öncesi... Galatasaraylı taraftarlardan Dursun Özbek'e tepki!

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray, Rams Park'ta Rennes ile hazırlık maçında karşılaşacak.
Maç öncesinde tribünleri dolduran taraftarlar, Başkan Dursun Özbek'e tepki gösterdi.
DURSUN ÖZBEK'E TEPKİ
Süper Lig'de en az transfer yapan takımlar arasında yer alan Galatasaray'da taraftarın başkan Dursun Özbek'e tepkisi artıyor. Gündüz sosyal medyada verilen tepkinin ardından Rams Park'ta da Özbek yeniden hedef oldu.
Taraftarlar, “Dursun Özbek transferler nerede” tezahüratıyla tepkisini gösterdi.