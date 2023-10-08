Rennes - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Rennes, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 8. haftasında kendi sahasında Paris Saint-Germain'i (PSG) konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2023 - 16:26
Rennes - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 8. hafta heyecanı yaşanıyor.

Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, deplasmanda Bruno Genesio'nun ekibi Rennes ile karşı karşıya gelecek.

RENNES - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Roazhon Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

RENNES - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

PSG, ligde oynadığı son maçta Clermont deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.

Rennes ise kendi sahasında ağırladığı Nantes'ı 3-1 mağlup etmişti.


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