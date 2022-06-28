Rennes'den Kim Min-Jae açıklaması!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae ile ilgilendiği belirtilen Fransız ekibi Rennes'de, sportif direktör Florian Maurice çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes Sportif Direktörü Florian Maurice, Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'ye olan ilgileri hakkında açıklamalarda bulundu.
L'Equipe'e konuşan Maurice, West Ham United'a transfer olan Nayef Aguerd'in yerine bir stoper aradıklarını söyleyerek; "Bugünlerde transfer piyasası çok hareketli değil ancak elimden geldiğince Rennes için en rekabetçi kadroyu kurmaya çalışıyorum. Nayef Aguerd gibi bir oyuncunun benzerini bulmak kolay olmuyor. Fenerbahçeli Kim Min-Jae, benim çok beğendiğim ve oyunun mesafesini kısaltma özelliği olan bir stoper. Ancak bu transfer hiç kolay değil" ifadelerini kullandı.
Rennes'in stoper listesinde Kaan Ayhan ve Jason Denayer'in de olduğu ifade edilirken Denayer'in istediği yüksek maaş sebebiyle bu transferin çıkmaza girdiği ifade edildi.
Haberde ayrıca, 20 milyon Euro fiyat biçilen Kim Min-Jae ile Benfica ve Brighton'ın da ilgilendiği yazıldı.
Video Haberler
- Doktorundan Cüneyt Arkın’ın ölümüyle ilgili açıklama
- Trafikteki aileye dehşeti yaşatan maganda tutuklandı
- Bahçeli'nin zor anları: 'Karl Marx' diyemedi
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Almak için 5 yıl uğraştığı 'Toros'a gözü gibi bakıyor
- Bursa'da yaralı bulunan yavru ceylana tedavi
- Bodrum'da milyonluk yat alev alev yandı
- Tuvaletini yapmak istemişti, sonrası facia
- Cüneyt Arkın'ın 'Maden' filmindeki o sahnesi gündemde
- Erzincan'daki siyanür sızıntısı için harekete geçildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Endişelendiren dolar tahmini
- Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ı yitirdik
- CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması
- 'Şeyh'in cenazesi yargıya taşınıyor
- Motorine indirim geliyor
- Hazine'den BDDK kararı ile ilgili açıklama
- Asgari ücret için ‘müjdeli haberi vereceğiz’ dedi
- AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı!
- Erdoğan, ihraç kararına ne dedi?
- 'Görüşmem mümkün değil'