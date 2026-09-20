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Resmen açıklandı: Nijerya'dan Victor Osimhen kararı
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Resmen açıklandı: Nijerya'dan Victor Osimhen kararı

20.09.2026 10:38:00
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Cumhuriyet Spor
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Resmen açıklandı: Nijerya'dan Victor Osimhen kararı

Nijerya Futbol Federasyonu, Victor Osimhen'in Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Resmen açıklandı: Nijerya'dan Victor Osimhen kararı

Galatasaray'da tedavisi devam eden Victor Osimhen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Resmen açıklandı: Nijerya'dan Victor Osimhen kararı

Osimhen, sakatlığına rağmen ülkesi Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası'nda Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynanacak maçların kadrosunda yer almıştı. 

Resmen açıklandı: Nijerya'dan Victor Osimhen kararı

FORMA GİYEMEYECEĞİ AÇIKLANDI

Nijerya Futbol Federasyonu, Osimhen'in iki eleme maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Resmen açıklandı: Nijerya'dan Victor Osimhen kararı

Nijerya'dan yapılan açıklamada, "Victor Osimhen, iyileşme sürecini sürdürdüğü için Nijerya'nın Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynayacağı 2027 Afrika Uluslar Kupası (AFCON) eleme maçlarında forma giyemeyecek. Victor'a bir an önce iyileşmesini diliyoruz" denildi.

Resmen açıklandı: Nijerya'dan Victor Osimhen kararı

Galatasaray'da bu sezon 4 maçta süre bulan Victor Osimhen, 6 gol attı ve 2 asist yaptı. 

İlgili Konular: #galatasaray #Nijerya #victor osimhen

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