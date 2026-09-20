Resmen açıklandı: Nijerya'dan Victor Osimhen kararı

Galatasaray'da tedavisi devam eden Victor Osimhen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Osimhen, sakatlığına rağmen ülkesi Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası'nda Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynanacak maçların kadrosunda yer almıştı.

FORMA GİYEMEYECEĞİ AÇIKLANDI Nijerya Futbol Federasyonu, Osimhen'in iki eleme maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Nijerya'dan yapılan açıklamada, "Victor Osimhen, iyileşme sürecini sürdürdüğü için Nijerya'nın Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynayacağı 2027 Afrika Uluslar Kupası (AFCON) eleme maçlarında forma giyemeyecek. Victor'a bir an önce iyileşmesini diliyoruz" denildi.