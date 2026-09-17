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Resmen duyuruldu: Göztepe'den Stanimir Stoilov kararı

Resmen duyuruldu: Göztepe'den Stanimir Stoilov kararı

17.09.2026 17:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Resmen duyuruldu: Göztepe'den Stanimir Stoilov kararı

Süper Lig'in son sırasına gerileyen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov'un sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı.

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Göztepe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon çıktığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar, 2 puanla ligin son sırasına geriledi.

Kötü gidişatın ardından Göztepe'de Bulgar çalıştırıcının son durumu belli oldu. İzmir temsilcisi, deneyimli çalıştırıcının sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

Göztepe'nin açıklaması şu şekilde: 

"Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov’un sözleşmesinde bulunan tek taraflı uzatma opsiyonunu kullanarak kendisiyle olan birlikteliğimizi 2027/28 sezonunun sonuna kadar uzatma kararı aldık.

Puan tablosundaki mevcut konumumuzun, hedeflediğimiz ve olmak istediğimiz yerin uzağında olduğunun farkındayım. Ancak Stanimir’e ve birlikte yürümeyi seçtiğimiz yola olan inancım değişmedi.

Stanimir, çok az kişinin bu zorluğu göze alacağı bir dönemde Göztepe’yi seçti. Kulübümüze, projemize ve şehrimize inandı. Geride bıraktığımız üç sezonda birlikte unutulmaz anlar yaşadık. Kendisi, kaydettiğimiz ilerlemede çok önemli bir rol üstlendi.

Bugün, zorlu bir süreçten geçerken, aynı inancı kendisine gösterme sırası bizde. Bu sebeple, Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov’a olan desteğimizi göstermek amacıyla sözleşmesinde yer alan tek taraflı uzatma opsiyonunu kullanma kararı aldık.

Sana inanıyoruz ve bu zorluğun üstesinden birlikte geleceğiz."

İlgili Konular: #göztepe #Sözleşme #stanimir stoilov

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