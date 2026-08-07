Resmi açıklama geldi: Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oldu

Manchester United, milli kaleci Altay Bayındır'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak Celta Vigo forması giyeceğini duyurdu.

İngiliz ekibi transferi sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyurdu.

Manchester United'dan yapılan açıklamada, “Altay'ın LaLiga ekibi Celta Vigo'ya sezon sonuna kadar kiralık transferi için anlaşma sağlandı. Kulüpteki herkes, Altay'a başarılar diliyor” ifadeleri yer aldı.

Celta Vigo da yaptığı paylaşımla Altay Bayındır transferini açıkladı. İspanyol ekibinin paylaşımında, “Altay Bayındır, Celta Vigo'nun yeni oyuncusu. Türk kaleci, kiralık olarak takıma katılıyor” denildi. Bir başka paylaşımdaysa, “Vigo'dan selamlar, Türk kardeşlerim” ifadeleri yer aldı.

KARİYERİ Profesyonel futbol kariyerine 2015-2016 sezonunda Ankaragücü'nde başlayan Altay Bayındır, gösterdiği performansın ardından 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli ekibin kalesini beş sezon boyunca başarıyla koruyan milli kaleci, 2023-2024 sezonunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın kadrosuna katıldı.

Milli takım formasını ilk kez 2019 yılında giyen Altay, Türkiye'nin EURO 2020, EURO 2024 ve 2026 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı.