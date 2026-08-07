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Resmi açıklama geldi: Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oldu
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Resmi açıklama geldi: Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oldu

7.08.2026 12:27:00
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Cumhuriyet Spor
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Resmi açıklama geldi: Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, milli file bekçisi Altay Bayındır'ın Celta Vigo'ya kiralandığını açıkladı.

Resmi açıklama geldi: Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oldu

Manchester United, milli kaleci Altay Bayındır'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak Celta Vigo forması giyeceğini duyurdu.

Resmi açıklama geldi: Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oldu

İngiliz ekibi transferi sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyurdu.

 

Resmi açıklama geldi: Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oldu

Manchester United'dan yapılan açıklamada, “Altay'ın LaLiga ekibi Celta Vigo'ya sezon sonuna kadar kiralık transferi için anlaşma sağlandı. Kulüpteki herkes, Altay'a başarılar diliyor” ifadeleri yer aldı.

Resmi açıklama geldi: Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oldu

Celta Vigo da yaptığı paylaşımla Altay Bayındır transferini açıkladı. İspanyol ekibinin paylaşımında, “Altay Bayındır, Celta Vigo'nun yeni oyuncusu. Türk kaleci, kiralık olarak takıma katılıyor” denildi. Bir başka paylaşımdaysa, “Vigo'dan selamlar, Türk kardeşlerim” ifadeleri yer aldı.

Resmi açıklama geldi: Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oldu

KARİYERİ

Profesyonel futbol kariyerine 2015-2016 sezonunda Ankaragücü'nde başlayan Altay Bayındır, gösterdiği performansın ardından 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli ekibin kalesini beş sezon boyunca başarıyla koruyan milli kaleci, 2023-2024 sezonunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın kadrosuna katıldı.

Resmi açıklama geldi: Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oldu

Milli takım formasını ilk kez 2019 yılında giyen Altay, Türkiye'nin EURO 2020, EURO 2024 ve 2026 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı.

Resmi açıklama geldi: Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oldu

Başarılı file bekçisi, kariyerinde Ankaragücü ile TFF 2. Lig, Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası, Manchester United ile ise FA Cup şampiyonluğu sevinci yaşadı.  

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