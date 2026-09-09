Resmi açıklama geldi: Domenico Tedesco'ya iki maç ceza

Sezona kötü bir başlangıç yapan Bologna 'da teknik direktör Domenico Tedesco, Sassuolo ile oynanan maçta hakem yönelik sözleri nedeniyle men ve para cezası aldı.

Ligin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Domenico Tedesco'ya 2 maç men ve 5 bin Euro para cezası verildiği belirtildi. Tedesco, milli araya kadar olan dönemdeki Napoli ve Torino karşılaşmalarında takımının başında yer alamayacak. İtalyan teknik direktör, Sassuolo ile oynanan maçın son anlarında hakeme yaptığı itiraz nedeniyle kırmızı kart görmüştü.