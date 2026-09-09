Cumhuriyet Gazetesi Logo
Resmi açıklama geldi: Domenico Tedesco'ya iki maç ceza
Paylaş

Resmi açıklama geldi: Domenico Tedesco'ya iki maç ceza

9.09.2026 12:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Resmi açıklama geldi: Domenico Tedesco'ya iki maç ceza

Bologna'nın Sassuolo ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Domenico Tedesco, iki maç men cezası aldı.

Resmi açıklama geldi: Domenico Tedesco'ya iki maç ceza

Sezona kötü bir başlangıç yapan Bologna'da teknik direktör Domenico Tedesco, Sassuolo ile oynanan maçta hakem yönelik sözleri nedeniyle men ve para cezası aldı.

Resmi açıklama geldi: Domenico Tedesco'ya iki maç ceza

İtalya Serie A takımlarından Bologna'da sezona kötü bir başlangıç yapan Domenico Tedesco'ya İtalya Futbol Federasyonu'ndan kötü haber geldi. Son oynanan Sassuolo maçında kırmızı kart gören Tedesco'ya men cezası verildi.

Resmi açıklama geldi: Domenico Tedesco'ya iki maç ceza

Ligin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Domenico Tedesco'ya 2 maç men ve 5 bin Euro para cezası verildiği belirtildi. Tedesco, milli araya kadar olan dönemdeki Napoli ve Torino karşılaşmalarında takımının başında yer alamayacak. İtalyan teknik direktör, Sassuolo ile oynanan maçın son anlarında hakeme yaptığı itiraz nedeniyle kırmızı kart görmüştü.

Resmi açıklama geldi: Domenico Tedesco'ya iki maç ceza

Genç teknik direktör, milli ara dönüşündeki Lecce karşılaşmasıyla yeniden takımının başında yer alacak. Vincenzo Italiano'nun ayrılığının ardından Domenico Tedesco, Bologna ile anlaşmıştı.

Resmi açıklama geldi: Domenico Tedesco'ya iki maç ceza

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Tedesco yönetiminde bu sezon Serie A'da 3 maça çıkan Bologna 1 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti. Bologna ligde 1 puanla 15. sırada yer alıyor.

İlgili Konular: #ceza #bologna #Domenico Tedesco

İlgili Haberler

TFF açıkladı: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin PFDK sevkleri belli oldu!
TFF açıkladı: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin PFDK sevkleri belli oldu! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş'ın 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlanan Fenerbahçe derbisinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen isimlerini duyurdu.
Fenerbahçeli efsane basketbolcu Ferhan Baras hayatını kaybetti
Fenerbahçeli efsane basketbolcu Ferhan Baras hayatını kaybetti Fenerbahçe Kulübü, 1963-1978 yılları arasında sarı-lacivertli formayı terleten Ferhan Baras'ın 84 yaşında hayata gözlerini yumduğunu açıkladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi için dikkat çeken tahmin: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin toplayacağı puan hesaplandı
UEFA Şampiyonlar Ligi için dikkat çeken tahmin: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin toplayacağı puan hesaplandı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe ilk maçlarına çıkacak. Devler Ligi'nin lig aşaması simüle edilirken iki takımın toplayacağı puan hesaplandı.