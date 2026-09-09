Resmi açıklama geldi: Domenico Tedesco'ya iki maç ceza

Sezona kötü bir başlangıç yapan Bologna'da teknik direktör Domenico Tedesco, Sassuolo ile oynanan maçta hakem yönelik sözleri nedeniyle men ve para cezası aldı.
İtalya Serie A takımlarından Bologna'da sezona kötü bir başlangıç yapan Domenico Tedesco'ya İtalya Futbol Federasyonu'ndan kötü haber geldi. Son oynanan Sassuolo maçında kırmızı kart gören Tedesco'ya men cezası verildi.
Ligin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Domenico Tedesco'ya 2 maç men ve 5 bin Euro para cezası verildiği belirtildi. Tedesco, milli araya kadar olan dönemdeki Napoli ve Torino karşılaşmalarında takımının başında yer alamayacak. İtalyan teknik direktör, Sassuolo ile oynanan maçın son anlarında hakeme yaptığı itiraz nedeniyle kırmızı kart görmüştü.
Genç teknik direktör, milli ara dönüşündeki Lecce karşılaşmasıyla yeniden takımının başında yer alacak. Vincenzo Italiano'nun ayrılığının ardından Domenico Tedesco, Bologna ile anlaşmıştı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Tedesco yönetiminde bu sezon Serie A'da 3 maça çıkan Bologna 1 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti. Bologna ligde 1 puanla 15. sırada yer alıyor.