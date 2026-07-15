Trabzonspor'un, Samsunspor’da forma giyen Hollandalı stoper Rick van Drongelen için Karadeniz'in Kırmızı-Beyazlı ekibiyle yeniden görüşmelere başladığı iddia edildi. Peki, Rick van Drongelen kimdir? Rick van Drongelen kaç yaşında, nereli? Rick van Drongelen hangi takımlarda oynadı?

RICK VAN DRONGELEN KİMDİR?

Rick van Drongelen, 20 Aralık 1998’de Hollanda’nın Terneuzen şehrinde doğdu.

RICK VAN DRONGELEN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Drongelen, futbol kariyerine Sparta Rotterdam altyapısında başladı ve 2015 yılında A takıma yükselerek profesyonel futbol hayatına adım attı. Burada gösterdiği performansla dikkat çekti ve 2017 yılında Almanya Bundesliga takımlarından Hamburg’a transfer oldu. Hamburg’da toplam 88 maçta forma giydi ve 3 gol attı.

Hamburg’daki döneminin ardından 2021 yılında Union Berlin’e transfer olan van Drongelen, burada beklenen süreyi bulamadı. Sonrasında Belçika’nın Mechelen ve Almanya’nın Hansa Rostock kulüplerine kiralık olarak gönderildi. Hansa Rostock’ta geçirdiği başarılı sezonun ardından, 2023 yılında Türkiye Süper Ligi takımlarından Samsunspor’a transfer oldu.