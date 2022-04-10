Rıdvan Dilmen: "Beşiktaş, Fatih Terim tarzı bir teknik direktör bulmuş"
Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 4-1 yendiği maçı değerlendiren TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Valerien Ismael için, "Beşiktaş, Fatih Terim tarzı bir teknik direktör bulmuş." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u 4-1 yendi. Siyah-Beyazlılar'ın gollerini 2 ve 43'te Batshuayi, 25'te Josef ve 78'de Güven Yalçın kaydetti. Valerien Ismael Beşiktaş'taki ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.
Karşılaşmayı değerlendiren TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü için, "Beşiktaş, Fatih Terim tarzı bir teknik direktör bulmuş." ifadelerini kullandı.
Dilmen ayrıca, "Şu kadroyla Beşiktaş şampiyon olamaz oturmuş bir Trabzonspor oturmuş bir Fenerbahçe varken" yorumunda da bulundu.
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