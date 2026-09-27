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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için şampiyonluk iddiası: '9 puan alırsa yolu yarılamış olur'

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için şampiyonluk iddiası: '9 puan alırsa yolu yarılamış olur'

27.09.2026 15:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için şampiyonluk iddiası: '9 puan alırsa yolu yarılamış olur'

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yi değerlendirdi. Dilmen, şampiyonluğa giden yolda sarı-lacivertliler için kritik öneme sahip 3 maçı açıkladı ve dikkat çeken bir iddiada bulundu.

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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını TV8'de değerlendirdi. 

Dilmen, sarı-lacivertliler için dikkat çeken bir iddiada bulundu Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"Fenerbahçe'nin ekim ayında 3 tane maçı var. Rize deplasman... Rize çok tuhaf bir takım 10 puanı var 10'u da deplasmanda. Rize-Fenerbahçe'nin zor geçeceğini gösteriyor. Çünkü geniş alan oynayan takıma başarılar demek.

Rize, Alanya ve Galatasaray... 7 puan aldığı zaman iyi. 9 puan alırsa yolu yarılamış olur.  İsmail Kartal'ın artık rahatladığını düşünüyorum. Kendisinin görüşüne inanan bir insanım, şampiyonluğa götüreceğini düşünüyorum."

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