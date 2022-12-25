Rıdvan Dilmen: N'Koudou herkese zarar verdi'

25 Aralık 2022 Pazar, 19:50

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maçı TV8,5'ta yorumladı.

Karşılaşmanın tartışmalı pozisyonunu hakkında görüş bildiren Dilmen, "Hakem böyle istedi. Tabii ki maçtan önce bunu istemiyordu ama şartlar böyle oldu. Hatta fena da gitmiyordu. FIFA kokartı neden verildi de demem. N'Koudou hem Beşiktaş'a, hem Antep'e hem de izleyicilere zarar verdi" dedi.

Beşiktaş'ın attığı gole değinen Dilmen, "Fenerbahçe'nin kaybettiği haftayı avantajlı geçirebilirdi. Beşiktaş'ın yediği golde top taca çıktı mı çıkmadı mı? Kamera çok az. Beşiktaş'ın golünde topun kime çarptığı belli değil. Hakem skora göre maç yönetti. Hakemin niyetini anlıyorsun. Darmadağın oldu" diye konuştu.

"DEĞİŞKLİKLER TUHAFTI"

Dilmen, uzatma dakikaları konusunda ise, "Maç 1-0 olsa uzatma dakikası 10'du. 1-1 olduğu için 6 dakika verdi. Türkiye'de aşmamız gereken şeyler var" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş'in değişikliklerini anlamadığını belirten Dilmen, "Şenol hoca Cenk'i kazanmak için 11'de oynattı. Oynattığı 11'de ben bunlara inanıyorum daha önce de çalıştım dedi. Değişiklikler bana tuhaf geliyor. Atiba mesela kötü oynamıyordu ama maçtan aldı" dedi.

Erol Bulut'un takımını iyi hazırladığını ifade eden Dilmen, "Mert iyi oynadı bu maç. Golde yapacak bir şey yoktu. Gaziantepli oyuncu çok iyi vurdu topa. Erol hoca da iyi hazırlanmış. Büyük maçlara iyi hazırlanıyorlar" dedi.

"DAHA İLK HAFTADA YAPTILAR"

Dilmen, Beşiktaş'ın kadro yapısına da değinerek, "Beşiktaş adına Cenk bir kazançtır. Mert Günok da tecrübesini konuşturuyor. Ersin çok iyi yerlere gelecektir bundan eminim. Sergen Hoca Atiba'yı ofansif kullanıyordu. Beşiktaş büyük bir fırsatı harcadı" diye konuştu.

Gaziantep FK'nin galibiyeti kaçırdığını söyleyen Dilmen, "Beşiktaş için kırılma maçıydı. 1 puan çok önemlidir ama bu Beşitaş için bir kayıptı. Şampiyonluk yarışı için değildir. Gaziantep FK galibiyeti kaçırmış olabilir ama onlar için bir puan iyidir" ifadelerini kullandı.

Hakemin performanısını eleştiren Dilmen, "Beşiktaş'ın coşkusu hırsı, aceleyle karıştı. Böyle olunca kaliteli oyunu oynayamıyorsunuz. Maalesef hakemin de çok kötü performansı vardı. Eğer N'Koudou'yu atsaydı uzun bir süre 10 kişi oynayacaktı. Kırmızıda Atiba 'Ne yaptın' der gibiydi. Daha ilk haftada yaptılar bunu. Bu zaten ne ilk ne son. 1 ay boyunca kurslar verdiler. İlk haftada yapmayın" dedi.

"MECBURSUNUZ"

Dilmen, 8 Mart günü yapılan hakem uygulaması hakkında "Serdar Tatlı hakem operasyonunu yaptığı için yüzde 100 pişmandır. 1 yıla yakın zaman oldu. Neden gönderildiklerini bilmiyoruz. 8 Mart operasyonu yaptınız da ne oldu. Ne değişti. Fırat hoca ayrılacaktı. Cüneyt hoca'yı anlamışta değilim. 8 Mart'ta sana bir operasyon yapmışlar. Operasyona devam edecekler. Yasin Kol diye bir hakem vardı gitti. Hangi kategoriye indirileceğiz diye düşünüyorlar. Atamıyorlardı atamayacaklarda. Ahmet Nur Çebi söylüyor" diye konuştu.

Hakemlerin performansı konusunda ise Dilmen, "Hakemler, 'Ben bir Yasin Kol olmak istemiyorum' diyor. Zorbay Küçük için koşamadı diyorlar ve dil sınavı sorularına da doğru yanıt verememiş; bir anda gitti. Atilla Karaoğlan'ı yalandan iki hafta dinlendireceksiniz sonra Serkan Çimen gibi yeniden alacaksınız. Çünkü mecbursunuz, adamı FIFA hakemi yaptınız" ifadelerini kullandı.