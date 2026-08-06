Rıdvan Dilmen 'Sakın ha!' diyerek iki yıldızın adını verdi: 'Belki de gönderilmesi düşünülen...'

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2 golle geçti.

Karşılaşmayı değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin 2 futbolcusundan övgüyle bahsetti. Dilmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Alkışlar. Evet! takımımızın kalitesi rakibimizden çok daha yüksek! ama günümüz futbolunda en az rakip kadar koşmazsan, mücadele etmezsen kadro kalitene rağmen başarılı olamazsın! Tıpkı geçen sezon olduğu gibi! Rakibin kadar koşar, mücadele edersen rakibine hem oyun, hem de skor olarak üstünlük sağlarsın! Tıpkı bu akşamKİ gibi!!

Bu akşam 98 dk boyunca KONSANTRASYON üst düzeyde! bireysel performans bayağı iyi! takımın geneli çok iyi oynadı! rakip analizi de çok iyi yapılmış (geniş alan arayan takım) tabi ki çok çok tecrübeli 2 stoper var! merkez orta saha Kante ve Guendouzi ikisi de iyi oynayınca! son 2 maç 6 gol atan rakip pozisyona dahi giremedi! Skriniar ve Kante 5 üzerinden 5 yıldızlık maç çıkardılar!

Oyuncu değişikliğinin dakikaları ve isimleri de çok doğruydu! Buda İsmail Kartal'ın oyunu iyi okumasından kaynaklanıyor tabi ki! böyle olunca da taraftar yılların verdiği özlemle coşkulu oluyor!