Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rıdvan Dilmen 'Sakın ha!' diyerek iki yıldızın adını verdi: 'Belki de gönderilmesi düşünülen...'
Paylaş

Rıdvan Dilmen 'Sakın ha!' diyerek iki yıldızın adını verdi: 'Belki de gönderilmesi düşünülen...'

6.08.2026 10:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Rıdvan Dilmen 'Sakın ha!' diyerek iki yıldızın adını verdi: 'Belki de gönderilmesi düşünülen...'

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Sturm Graz'ı Kadıköy'de 2-0 mağlup etti. Karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin 2 yıldızına ayrı parantez açtı.

Rıdvan Dilmen 'Sakın ha!' diyerek iki yıldızın adını verdi: 'Belki de gönderilmesi düşünülen...'

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2 golle geçti.

Rıdvan Dilmen 'Sakın ha!' diyerek iki yıldızın adını verdi: 'Belki de gönderilmesi düşünülen...'

Karşılaşmayı değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin 2 futbolcusundan övgüyle bahsetti. 

Dilmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Rıdvan Dilmen 'Sakın ha!' diyerek iki yıldızın adını verdi: 'Belki de gönderilmesi düşünülen...'

"Alkışlar. Evet! takımımızın kalitesi rakibimizden çok daha yüksek! ama günümüz futbolunda en az rakip kadar koşmazsan, mücadele etmezsen kadro kalitene rağmen başarılı olamazsın! Tıpkı geçen sezon olduğu gibi! Rakibin kadar koşar, mücadele edersen rakibine hem oyun, hem de skor olarak üstünlük sağlarsın! Tıpkı bu akşamKİ gibi!!

Rıdvan Dilmen 'Sakın ha!' diyerek iki yıldızın adını verdi: 'Belki de gönderilmesi düşünülen...'

Bu akşam 98 dk boyunca KONSANTRASYON üst düzeyde! bireysel performans bayağı iyi! takımın geneli çok iyi oynadı! rakip analizi de çok iyi yapılmış (geniş alan arayan takım) tabi ki çok çok tecrübeli 2 stoper var! merkez orta saha Kante ve Guendouzi ikisi de iyi oynayınca! son 2 maç 6 gol atan rakip pozisyona dahi giremedi! Skriniar ve Kante 5 üzerinden 5 yıldızlık maç çıkardılar!

Rıdvan Dilmen 'Sakın ha!' diyerek iki yıldızın adını verdi: 'Belki de gönderilmesi düşünülen...'

Oyuncu değişikliğinin dakikaları ve isimleri de çok doğruydu! Buda İsmail Kartal'ın oyunu iyi okumasından kaynaklanıyor tabi ki! böyle olunca da taraftar yılların verdiği özlemle coşkulu oluyor!

Rıdvan Dilmen 'Sakın ha!' diyerek iki yıldızın adını verdi: 'Belki de gönderilmesi düşünülen...'

3 resmi maça baktığımızda belki de gönderilmeyi düşünülen 23 yabancıdan ilk sıralarda olan TALİSCA ve KANTE sakın ha! dedirtti! Tebrikler."

İlgili Konular: #fenerbahçe #rıdvan dilmen #Sturm Graz

İlgili Haberler

Spor yazarları Fenerbahçe - Sturm Graz maçını değerlendirdi: 'Elit kadro, elit oyun, mutlu Fenerbahçe!'
Spor yazarları Fenerbahçe - Sturm Graz maçını değerlendirdi: 'Elit kadro, elit oyun, mutlu Fenerbahçe!' Spor yazarları, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumladı.
Fenerbahçeli Mason Greenwood'dan özeleştiri: 'Birkaç haftaya daha ihtiyacım var'
Fenerbahçeli Mason Greenwood'dan özeleştiri: 'Birkaç haftaya daha ihtiyacım var' Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Mason Greenwood, 2-0 kazandıkları Sturm Graz maçının ardından görüşlerini aktardı.
Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından... UEFA ülke puanı güncellendi!
Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından... UEFA ülke puanı güncellendi! Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı sıralamasında güncelleme yapıldı.