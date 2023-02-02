Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yorumu: Şu anki tablo ortada

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 09:34

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 09:34

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Ümraniyespor'u ağırlayan Galatasaray, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Mücadelenin ardından spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV8,5'ta karşılaşmayı değerlendirdi.

İşte Dilmen'in yorumları...

"MAÇ MAÇTAN ÖNCE KAZANILMIYOR"

"Puanını aldı ve artık pazar gününü bekleyecekler. Resmi maçlarda 14 maç üst üste kazandı. Rakibinin 7 puan önünde. Maçlar maçtan önce kazanılmıyor. Taraftarın farklı bir skor beklediği bir maçtı."

"TECRÜBESİZ OYUNCULAR VAR"

"Ümraniyespor'un kulüp olarak çok tecrübesiz oyuncuları var. Büyük takımlara karşı oynadıkları her maçı böyle iyi oynadılar ama sonunu getiremiyorlar. Önemli kulüplerlerle oynadığınız zaman cezayı keserler. Galatasaray yeterli pozisyonu da buldu."

"ICARDI VARSA, ŞANSLARI YOK"

"Icardi çok başka oyuncu. O kafayı oraya çevirmek... Topu nereye vurması gerekiyorsa oraya vuruyor. Kalecilerin beklemediği yere vuruyor. Bir şey yapma şansları yok kalecilerin."

Mauro Icardi

"FAVORİ GİBİ DEĞİLDİ"

"Abdülkerim ilk yarıda çok kolay çalımlar yedi. Nelsson durağan bir oyun oynadı. Yine de etkili oynadı. Galatasaray çok favoriydi ama favori gibi bir gidişat yoktu maçta."

"GALATASARAY ÇOK İSTİYOR"

"Ligimizde yabancı serbestliğini en çok isteyen kulüp Galatasaray'dır. Zirvede oldukları için çok fazla seslendirilmiyor ama Okan hoca çok zorlanıyor. Rashica üzgündür ama taktik olarak mecbur çıkarmak zorunda."

"NE KONUŞURUZ BİLMİYORUZ"

"İlk yarı Galatasaray 2-0 önde kapatsaydı stres yapmazdı. Sen sıkıntı yapmazsın ama 2-1 geride girdiği zaman biraz sıkıntı yaşarsın. Galatasaray'ın artık 15 maçı kaldı. Yarın bu saatlerde neler konuşacağımızı bilmiyoruz. Pazar günü hiç bilmiyoruz."

"FENERBAHÇE HALA YARIŞTA"

"Fenerbahçe'nin hala şampiyonluk yarışında olduğunu düşünüyorum ama öyle bir üstünlük oldu ki Fenerbahçe'nin üstünde çok büyük bir yük bindi. Bunu taraftar olarak da hissediyoruz. Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçını kazanması yetmiyor."

"GERÇEK OLAN ŞU ANKİ TABLO"

"Galatasaray mutlaka puan kaybedecektir ama gerçek olan şu anki tablodur. Galatasaray puan kaybederse şampiyonluk şansını bir yüzde 20 azaltırsınız. 7 İstanbul takımının olması ciddi bir puan artışı sağladı. Anadolu'da puan almak kolay olmuyor. Galatasaray önemli şehirlerde de puan kazandı."