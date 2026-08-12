Rıdvan Yılmaz: 'Her gece bunun hayalini kuruyorum'

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Hradec Kralove ile oynayacağı karşılaşma öncesinde hazırlıklarını sürdürürken, Rıdvan Yılmaz basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"GÜZEL BİR OYUNLA TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ"

İlk maçın kolay olmadığını belirten Rıdvan Yılmaz, deplasmandaki 1-0'lık galibiyetin avantaj olduğunu söyledi.

"Maç kolay olmayacak. İlk maçta küçük bir avantaj sağladık. 10 kişi kalmamıza rağmen iyi bir maç geçirdik. Taraftarımızın desteğiyle, 1 haftalık sıkı emeğimizin karşılığını alacağız. Güzel bir oyun ve güzel bir sonuçla taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz."

"SAVUNMADA SIKINTI YAŞAMAYIZ"

Futbolun yalnızca hücumdan ibaret olmadığını vurgulayan genç futbolcu, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun savunma anlayışını oturtmak için çalıştıklarını dile getirdi.

"Futbol tek yönlü değil, iki tarafı da yapmak lazım. Hocamızla beraber savunma anlayışını oturtmak için çok çalışıyoruz. Hocamızı anlamak istiyoruz. Hocamızın dediklerini yaparsak savunmada sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum."

"HER GECE BUNUN HAYALİNİ KURUYORUM"

"Günün kahramanı olduğun maçı ne zaman seyredeceğiz?" sorusuna da yanıt veren Rıdvan Yılmaz, bireysel hedeflerinden bahsetti.

"Her gece bunun hayalini kuruyorum. Taraftarımızın böyle bir beklentisini olduğunu biliyorum. İnanın ki her gece bu hayali kuruyorum. Buradaki tek hedefim, tüm camiamızla beraber başarılı olmak. Bireysel performansımı artırmak, bu kulübe layık olmak için elimden geleni yapıyorum."

"KENDİMİ GARANTİ OLARAK GÖRMÜYORUM"

Kassoum Ouattara hakkında konuşan Rıdvan, forma rekabetine de değindi:

"Kassoum Outtara, çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir arkadaş. Kendisini çok seviyorum. Hepimiz camiaya yardım etmek için buradayız. Kendimi garanti olarak görmüyorum, formamı garantilemek için her şeyi yapıyorum."

"TAKIMIN MENTALİTESİ TAMAMEN DEĞİŞTİ"

Beşiktaş'taki değişime dikkat çeken genç futbolcu, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun etkisini vurguladı:

"Takımda mentalite tamamen değişti. Herkesin mentali çok başka seviyede. Hocamız bunu çok iyi aktardı. En büyük etken sıkı çalışma ve takım içindeki kaybetmeme hırsı."

"BİZ HER ŞEYE TALİBİZ"

Şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan Rıdvan Yılmaz, erken olduğunu ancak hedeflerinin büyük olduğunu söyledi:

"5 seneden beri şampiyon olamıyoruz, 4 sene burada değilim. Şampiyonluk konuşmak için erken ama biz her şeye talibiz, elimizden geleni yapmaya hazırız. Ufacık bir negatiflikle bu takım dağılmayacak, geçen senelerde böyleydi. Bu yolda bazı zararlı şeyler göreceğiz ama bizi etkilemeyecek."